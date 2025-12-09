Ospedali la classifica delle migliori strutture in Italia | dai tumori agli infarti le eccellenze per le cure C' è anche la Campania
Sono 15 le strutture ospedaliere in Italia che, valutate su almeno 6 aree cliniche su un totale di 8 prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello 'alto' o 'molto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Gli ospedali Ulss 3 in cima alla classifica della salute femminile
Quali sono gli ospedali più cari d’Italia, la classifica: quanto costa una giornata di degenza
Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori ai parti, le eccellenze per le cure
Dai tumori all'infarto, ecco le 15 strutture al top: la classifica dei migliori ospedali italiani - facebook.com Vai su Facebook
La classifica degli ospedali italiani dice che è normale aspettare più di 8 ore, e che due ospedali romani sono quelli messi peggio Vai su X
Ospedali in Italia, dove sono i migliori? Lombardia e Veneto conquistano il podio: ecco la classifica completa - Sono otto le sezioni cliniche prese in considerazione per la valutazione delle strutture ospedaliere italiane secondo il Piano nazionale esiti 2025 (Pne) presentato da Agenas: si tratta dell’apparato ... affaritaliani.it scrive
