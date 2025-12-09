Ospedali in Italia dove sono i migliori? Lombardia e Veneto conquistano il podio | ecco la classifica completa
A conseguire il punteggio massimo sono l’ospedale di Savigliano in Piemonte e quello di Mestre in Veneto. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
C'è un fungo killer negli ospedali e l'Italia è tra i Paesi più colpiti: ecco di cosa si tratta
Ospedali, cure senza soldi: Italia ultima in spesa sanitaria nel G7. Quasi in 6 milioni rinunciano alle visite. «Sistema al collasso»
Ospedali, cure senza soldi: Italia ultima in spesa sanitaria nel G7. «Sistema al collasso», in 6 milioni rinunciano alle visite
Dai tumori all'infarto, ecco le 15 strutture al top: la classifica dei migliori ospedali italiani - facebook.com Vai su Facebook
I migliori ospedali in Italia secondo Agenas: dai tumori all'infarto: i dati su 1117 strutture Vai su X
I migliori ospedali d’Italia secondo Agenas: cinque sono lombardi. Ecco quali sono - La valutazione in base gli indicatori relativi a 8 diverse aree cliniche: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefro ... Secondo ilgiorno.it
