Ospedali in Italia dove sono i migliori? Lombardia e Veneto conquistano il podio | ecco la classifica completa

Affaritaliani.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A conseguire il punteggio massimo sono l’ospedale di Savigliano in Piemonte e quello di Mestre in Veneto. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

ospedali in italia dove sono i migliori lombardia e veneto conquistano il podio ecco la classifica completa

© Affaritaliani.it - Ospedali in Italia, dove sono i migliori? Lombardia e Veneto conquistano il podio: ecco la classifica completa

C'è un fungo killer negli ospedali e l'Italia è tra i Paesi più colpiti: ecco di cosa si tratta

Ospedali, cure senza soldi: Italia ultima in spesa sanitaria nel G7. Quasi in 6 milioni rinunciano alle visite. «Sistema al collasso»

Ospedali, cure senza soldi: Italia ultima in spesa sanitaria nel G7. «Sistema al collasso», in 6 milioni rinunciano alle visite

ospedali italia sono miglioriI migliori ospedali d’Italia secondo Agenas: cinque sono lombardi. Ecco quali sono - La valutazione in base gli indicatori relativi a 8 diverse aree cliniche: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefro ... Secondo ilgiorno.it