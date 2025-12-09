Ospedali i migliori sono due piccole strutture Mestre e Savigliano Cuneo

I dati di Agenas sugli esiti delle cure. Poi seguono strutture più grandi come Federico II a Napoli, Humanitas a Milano e il papa Giovanni XXIII a Bergamo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ospedali, i migliori sono due piccole strutture, Mestre e Savigliano (Cuneo)

Approfondisci con queste news

Lo stato di salute degli ospedali della provincia di Foggia Le strutture migliori per curarsi e i reparti più in difficoltà Leggi su Dossier ? - facebook.com Vai su Facebook

Ospedali, i migliori sono due piccole strutture a Mestre e Savigliano (Cuneo) - Poi seguono strutture più grandi come Federico II a Napoli, Humanitas a Milano e il papa Giovanni XXIII a Bergamo ... Come scrive repubblica.it