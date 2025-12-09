Ospedali d' alto livello in Italia Il San Donato eccelle in cardiologia e percorso nascita
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha presentato la nuova edizione del Programma nazionale esiti (Pne) 2025, basata sui dati relativi al 2024. L’appuntamento rappresenta ormai un punto di riferimento per tutti gli operatori del Servizio sanitario nazionale (Ssn) e per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Rifiutata da più ospedali per l’alto rischio, obesa accolta al Moscati
Droni tra ospedali e isole: l’Asp di Messina stupisce al Forum di Arezzo con innovazioni ad alto impatto
Sanità, 15 gli ospedali di alto livello
Agenas. Tre ospedali calabresi con "livello molto alto" nell'area osteomuscolare - facebook.com Vai su Facebook
Migliori ospedali d’Italia, cinque lombardi nei primi 15: ecco quali sono - La valutazione in base gli indicatori relativi a 8 diverse aree cliniche: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefro ... Si legge su ilgiorno.it
