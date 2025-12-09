Ospedali da Milano a Napoli | quali sono i migliori in Italia il report
(Adnkronos) – Arriva come ogni anno l'analisi delle performance degli ospedali italiani. L'Agenas ha presentato oggi al ministero della Salute i risultati finali del Programma nazionale esiti (Pne) 2025 che fotografa "un sistema sanitario in grado di migliorare quando siano fissati riferimenti normativi precisi e i dispositivi di valutazione permettano di monitorare i progressi fatti, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
