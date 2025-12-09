Ospedale di Perugia due nuovi servizi per i pazienti di oncologia e per i disabili per vita indipendente

L'azienda ospedaliera di Perugia introduce due nuovi servizi dedicati ai pazienti oncologici e disabili, con l'obiettivo di migliorare l'assistenza, l'orientamento e la qualità della vita di persone fragili e dei loro familiari. Questi presidi rappresentano un passo importante verso un supporto più efficace e personalizzato all'interno delle strutture sanitarie della città.

Due novità per i pazienti e per i loro familiari saranno inaugurate dall'azienda ospedaliera di Perugia: due nuovi presidi assistenziali destinati a migliorare l'orientamento, il supporto e la qualità della vita delle persone fragili e di chi le assiste. Il giorno del taglio del nastro è previsto.

