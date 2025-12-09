Orrore nel napoletano infermiere sevizia e narcotizza la compagna

Un grave episodio di violenza ha scosso il napoletano, dove un'infermiera è accusata di aver seviziato e narcotizzato la propria compagna. La scena, segnata da sangue e danni in tutta l'abitazione, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. L'episodio solleva preoccupazioni sulla tutela delle vittime di violenza domestica e sulla sicurezza nelle relazioni affettive.

Tempo di lettura: 4 minuti Le ciocche di capelli strappate, il sangue in tutta la casa, sulla porta d’ingresso e pure nell’ascensore. Poi un bisturi, lacci emostatici e tranquillanti attorno ad una donna ferita e narcotizzata che alla vista dei carabinieri, in lacrime, ha urlato tutta la sua disperazione: “aiutatemi, questo mi ammazza, mi sta picchiando da stamattina e mi costringe ad assumere sedativi”. L’orrore se lo sono trovati davanti i militari in un appartamento di Marano, in provincia di Napoli, e solo grazie al loro intervento si è evitato l’ennesimo femminicidio. La vittima è una donna di quarant’anni, che è stata seviziata, picchiata e narcotizzata dal suo compagno, un infermiere di 47 anni che i carabinieri sono riusciti a bloccare non con poca difficoltà per poi arrestarlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Orrore nel napoletano, infermiere sevizia e narcotizza la compagna

Brucia viva la madre perché geloso della sua nuova relazione sentimentale, 38enne in manette; orrore ad Afragola, nel napoletano

L'ORRORE NEL NAPOLETANO Perché Noemi è stata uccisa dal fratello - facebook.com Vai su Facebook

Infermiere droga la compagna coi farmaci rubati al lavoro e la sevizia: capelli strappati, tagli col bisturi, i colpi. «Mi picchia da stamattina» - La donna è stata trovata in casa, sanguinante, quando i carabinieri sono giunti sulla scena. Riporta corriereadriatico.it