Orrore al centro estetico arrestato il titolare | la denuncia poi l’intervento della polizia

La città è tornata a fare i conti con una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e che ha riportato al centro dell’attenzione il delicatissimo rapporto di fiducia tra clienti e operatori del benessere. Per settimane, la polizia aveva seguito piste parallele, incrociato movimenti sospetti e analizzato dati frammentari, fino a quando il quadro è apparso drammaticamente chiaro. Dietro la vetrina apparentemente innocua di due centri estetici, infatti, si celava un sistema di violenze che ora trova un nuovo capitolo giudiziario, forse il più grave. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il titolare dei due negozi, un 34enne straniero, era già sotto osservazione da mesi, soprattutto dopo l’arresto di un suo dipendente avvenuto in estate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it