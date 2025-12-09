Le previsioni astrologiche di Paolo Fox per la settimana dall’ 8 al 14 dicembre 2025 offrono uno sguardo approfondito su come gli astri influenzeranno amore, lavoro e benessere di ciascun segno zodiacale. Una settimana ricca di sfide e opportunità, con configurazioni planetarie che porteranno cambiamenti significativi per molti segni. Come riporta l’oroscopo di Fox sul Corriere, per l’ Ariete si prospetta una settimana all’insegna delle relazioni sociali. Il consiglio è di ampliare la cerchia di conoscenze, anche se permangono alcune tensioni con Bilancia e Cancro. Le preoccupazioni maggiori riguardano i rapporti genitori-figli, con la necessità di mantenere la prudenza soprattutto nel fine settimana. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Oroscopo Paolo Fox dal 8 al 14 dicembre: cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale