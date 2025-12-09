La proposta di modifica in Manovra presentata da FdI sta provocando più di qualche problema a livello europeo. La Bce vuole infatti comprendere quale sia la finalità dell'emendamento, per evitare che questo possa privare Bankitalia dei suoi compiti e dei suoi diritti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Oro di Bankitalia, la Bce frena di nuovo sull’emendamento di FdI: Giorgetti pronto a chiarire ogni dubbio