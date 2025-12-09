Oro di Bankitalia la Bce frena di nuovo sull’emendamento di FdI | Giorgetti pronto a chiarire ogni dubbio

La proposta di modifica in Manovra presentata da FdI sta provocando più di qualche problema a livello europeo. La Bce vuole infatti comprendere quale sia la finalità dell'emendamento, per evitare che questo possa privare Bankitalia dei suoi compiti e dei suoi diritti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

oro bankitalia bce frenaNuovo stop della Bce sulle riserve auree di Bankitalia. Ma Giorgetti tira dritto: "Chiariremo" - Nonostante la riformulazione, per la Bce "non è ancora chiaro quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista". Scrive ilfoglio.it

