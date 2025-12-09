Oro alla Patria la memoria e l' eterno ritorno della diffidenza
Alla fine della Seconda guerra mondiale, con gli Stati Uniti potenza economica dominante, gli accordi di Bretton Woods del 1944 superarono il sistema in cui ogni moneta valeva quanto il proprio oro. Le valute furono ancorate al dollaro, l’unica convertibile in oro, e il meccanismo funzionò fino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
•MORTUI UT PATRIA VIVAT• Nel Sacrario Militare di Montelungo, luogo di memoria e di sacrificio, si è svolta oggi la commemorazione dell’82ª Anniversario della Battaglia di Monte Lungo, momento alto di raccoglimento e di riflessione condivisa. In una gi - facebook.com Vai su Facebook
Cos’è l’Oro alla Patria e perché è stato lodato all’Eredità da Marco Liorni - “Un gesto patriottico”, una memoria dolorosa dell’epoca fascista, un ricordo fosco di una stagione di guerre e conquiste coloniali. Segnala dilei.it
