Oro alla Patria la memoria e l' eterno ritorno della diffidenza

Messinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine della Seconda guerra mondiale, con gli Stati Uniti potenza economica dominante, gli accordi di Bretton Woods del 1944 superarono il sistema in cui ogni moneta valeva quanto il proprio oro. Le valute furono ancorate al dollaro, l’unica convertibile in oro, e il meccanismo funzionò fino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Cos’è l’Oro alla Patria e perché è stato lodato all’Eredità da Marco Liorni - “Un gesto patriottico”, una memoria dolorosa dell’epoca fascista, un ricordo fosco di una stagione di guerre e conquiste coloniali. Segnala dilei.it