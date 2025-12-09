Oriali tra Mourinho Conte e mezzo secolo di calcio | Sono valori umani a fare la differenza

Lele Oriali, figura di spicco del calcio italiano, ripercorre oltre mezzo secolo di carriera tra grandi allenatori come Mourinho e Conte, sottolineando come i valori umani siano fondamentali nel mondo del calcio e della vita. Un percorso ricco di successi, emozioni e incontri che testimoniano l’importanza delle relazioni e dei principi etici nel mondo sportivo.

"> Come ricorda Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, nella vita lunga e intensa di Lele Oriali non c’è soltanto il calcio: c’è un percorso di oltre mezzo secolo, sentimentale e professionale, che si intreccia con Mourinho, Conte, le grandi vittorie e le svolte inattese. La sfida di Lisbona fra Benfica e Napoli diventa un detonatore di memorie, riportando alla luce l’epopea vissuta all’Inter con José Mourinho, un biennio che Oriali definisce «special» per sempre. A raccontarlo è ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, riportando le parole di Oriali sul rapporto con Mourinho: «Sorridere, abbracciarsi, ricordare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

