Oriali rivela | Inter la mia seconda pelle sarei anche rimasto! Con Mourinho…

Inter News 24 L’ex centrocampista dell’Inter, oggi nello staff di Conte al Napoli, Lele Adani, ha parlato così in vista della sfida contro il Benfica di Mourinho. Lele Oriali, una vita da mediano (con classe) dentro e fuori dal campo. A 73 anni, la sua storia nel calcio è un intreccio di ricordi, trionfi e legami profondi. Lisbona e la sfida tra Benfica e Napoli diventano l’occasione per riabbracciare José Mourinho, l’uomo con cui ha condiviso il biennio magico del Triplete all’Inter. Oggi Oriali è al fianco di Antonio Conte al Napoli, ma il rapporto con lo “Special One” rimane unico, così come il suo ruolo di equilibratore e “psicologo” dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Internews24.com

