In vista della sfida di Champions tra Napoli e Benfica, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Lele Oriali, che analizza le qualità dei due allenatori, Mourinho e Conte. Secondo lui, entrambi sanno come caratterizzare le proprie squadre, conquistandone l’anima e portandole al massimo delle loro potenzialità.

In vista della sfida di Champions tra il Napoli e il Benfica, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Lele Oriali. Attualmente è il coordinatore dello staff tecnico di Antonio Conte, ma dal 2008 al 2010 è stato all’Inter con Josè Mourinho. L’intervista a Oriali. «In due mi chia­mano Gabriele, mia madre e José. Non so per­ché, gli piace e piace anche a me. Per tutti sono Lele, ami­che­vol­mente, con­fi­den­zial­mente o anche no». Lisbona sarà una trap­pola? «Sta­dio fan­ta­stico per il Ben­fica e infer­nale per noi e per qual­siasi avver­sa­rio. Lui sa sem­pre dove met­tere le mani per fron­teg­giare le dif­fi­coltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it