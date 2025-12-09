Oriali | Mou e Conte sanno caratterizzare le proprie squadre sino conquistarne l’anima
In vista della sfida di Champions tra Napoli e Benfica, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Lele Oriali, che analizza le qualità dei due allenatori, Mourinho e Conte. Secondo lui, entrambi sanno come caratterizzare le proprie squadre, conquistandone l’anima e portandole al massimo delle loro potenzialità.
In vista della sfida di Champions tra il Napoli e il Benfica, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Lele Oriali. Attualmente è il coordinatore dello staff tecnico di Antonio Conte, ma dal 2008 al 2010 è stato all’Inter con Josè Mourinho. L’intervista a Oriali. «In due mi chiamano Gabriele, mia madre e José. Non so perché, gli piace e piace anche a me. Per tutti sono Lele, amichevolmente, confidenzialmente o anche no». Lisbona sarà una trappola? «Stadio fantastico per il Benfica e infernale per noi e per qualsiasi avversario. Lui sa sempre dove mettere le mani per fronteggiare le difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
#Conte e #Oriali che chiedono insieme un cartellino rosso sono patetici - facebook.com Vai su Facebook
#RomaNapoli 0-1 #Conte- #Oriali #ForzaNapoliSempre Vai su X
Oriali a San Gregorio Armeno: il braccio destro di Conte ritira la “sua” statuina da Di Virgilio - Il campione del mondo 1982, 72 anni, braccio destro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ha ritirato oggi pomeriggio la statuina creata per lui da ... Secondo napoli.repubblica.it