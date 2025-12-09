Ora sei libera Lutto nella cultura italiana addio a una donna di valore L’annuncio del marito
L’annuncio è arrivato in punta di piedi, con quella delicatezza che sembrava appartenere solo a lei, ma anche con una verità che ha trafitto chiunque l’abbia conosciuta o letta: «Anna è libera». Così, lunedì, il marito Gianni Montieri ha comunicato la scomparsa a 55 anni di Anna Toscano, affidando a Facebook parole che sapevano di amore, di resa e di gratitudine. L’immagine che ne emerge è quella di una donna che ha attraversato la vita trasformandola in un laboratorio di bellezza e pensiero: poetessa, scrittrice, fotografa, attrice, osservatrice instancabile della sua Venezia e dei suoi cambiamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
“Il Lutto in Cerchio”: uno spazio dove condividere, ascoltare, essere ascoltati. Perché il dolore non cresce al chiuso, ma si trasforma, si confronta, si libera in compagnia. Se senti il bisogno di parlare, se vuoi trovare accoglienza oltre le parole, sei benvenuto. - facebook.com Vai su Facebook
Cultura in lutto, è morto Francesco Recami: lo scrittore fiorentino della “Casa di ringhiera” aveva 69 anni - Lo scrittore, nato a Firenze, era uno degli autori più noti del panorama letterario italiano, ... Segnala lanazione.it