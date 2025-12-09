Ora sei libera Lutto nella cultura italiana addio a una donna di valore L’annuncio del marito

L’annuncio è arrivato in punta di piedi, con quella delicatezza che sembrava appartenere solo a lei, ma anche con una verità che ha trafitto chiunque l’abbia conosciuta o letta: «Anna è libera». Così, lunedì, il marito Gianni Montieri ha comunicato la scomparsa a 55 anni di Anna Toscano, affidando a Facebook parole che sapevano di amore, di resa e di gratitudine. L’immagine che ne emerge è quella di una donna che ha attraversato la vita trasformandola in un laboratorio di bellezza e pensiero: poetessa, scrittrice, fotografa, attrice, osservatrice instancabile della sua Venezia e dei suoi cambiamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

