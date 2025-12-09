Ora proteggi i tuoi figli da lassù Il dramma a soli 36 anni | è arrivata la peggiore delle notizie
Una tragica perdita scuote la comunità: Walter Femminella, noto come Wolly, si è spento a soli 36 anni dopo una lunga battaglia in ospedale. La notizia ha sconvolto amici e familiari, lasciando un vuoto incolmabile.
Si è spento, dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, all’ ospedale Maggiore, il 36enne Walter Femminella, conosciuto da tutti come Wolly. Il giovane molinellese era rimasto coinvolto in un drammatico incidente avvenuto tre giorni fa in via Malvezza, nel territorio di Molinella. Secondo le prime ricostruzioni, il 36enne avrebbe perso il controllo della Smart che stava guidando, finendo la sua corsa contro il muretto di recinzione di una villetta situata lungo la strada. Un impatto estremamente violento che ha provocato danni ingenti sia all’auto sia alla struttura colpita. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo dinamica e circostanze per chiarire cosa abbia portato alla perdita di controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
