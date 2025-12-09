Ora è allarme megaterremoto in Giappone | sarebbe il primo della storia | a rischio 300mila vite

Il Giappone ha emesso poche ore fa il primo allarme di sempre per un possibile megaterremoto, dopo che un sisma di magnitudo 7.5 ha colpito le acque al largo della costa lunedì sera. L’Agenzia Meteorologica Giapponese ha attivato per la prima volta nella storia il sistema di allerta di massimo livello, introdotto nel 2022, avvertendo che esiste una probabilità aumentata di un terremoto di magnitudo 8 o superiore lungo la Fossa del Giappone e la Fossa delle Isole Curili. Il sisma è avvenuto intorno alle 23.15 ora locale, a circa 80 chilometri al largo della costa della prefettura di Aomori, generando tremori abbastanza potenti da produrre movimenti tellurici a lungo periodo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

