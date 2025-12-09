Opposizione in trincea | ‘Scorre il sangue in centro’

Nella notte tra sabato e domenica, un accoltellamento in corso Ubaldo Comandini ha scosso il centro cittadino, provocando ferite e tensioni. L’episodio, che ha coinvolto un uomo tunisino di 30 anni, ha acceso un acceso dibattito e messo in evidenza le problematiche di sicurezza nella zona.

L’accoltellamento verificatosi nella notte tra sabato e domenica scorsi in corso Ubaldo Comandini, nel cuore della città e costato una prognosi di trenta giorni a un cittadino tunisino di trent’anni, sta suscitando rabbia e scalpore in città. Dopo le reazioni a caldo della comunità, a partire da residenti e operatori commerciali della zona che fin da subito hanno segnalato una situazione critica sotto il punto di vista della sicurezza, ieri sono arrivate le voci della politica, in particolare di quelle provenienti dai banchi dall’opposizione. "Non siamo più disposti ad accettare passivamente la narrazione distorta e pericolosa che il Pd ha imposto in questi anni – ha commentato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Imperato - quella secondo cui a Cesena tutto va bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Opposizione in trincea: ‘Scorre il sangue in centro’

