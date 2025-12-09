Operazione Black Monday | ridotta la pena alla figlia dell boss Fiore Clemente

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte D’Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti di Enrichetta Clemente, 27 anni di San Martino Valle Caudina, figlia del boss Fiore Clemente ritenuto essere a capo del clan Pagnozzi nell’Operazione Anticamorra “Zeus”. La Corte D’Appello ha ridotto la pena da 6 anni e 10 mesi a 4 anni e 9 mesi. La Clemente era imputata di 12 capi di imputazione per traffico di sostanza stupefacente e di un capo per false dichiarazioni, inoltre dall’attività di indagine con videocamere di sorveglianza è emerso l’impressionante numero di circa 40 frequentazioni sospette al giorno nelle sua abitazione (che si presumono riconducibili all’attività di spaccio). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

