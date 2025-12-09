Operazione Black Monday | ridotta la pena alla figlia dell boss Fiore Clemente
Tempo di lettura: 2 minuti La Corte D’Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti di Enrichetta Clemente, 27 anni di San Martino Valle Caudina, figlia del boss Fiore Clemente ritenuto essere a capo del clan Pagnozzi nell’Operazione Anticamorra “Zeus”. La Corte D’Appello ha ridotto la pena da 6 anni e 10 mesi a 4 anni e 9 mesi. La Clemente era imputata di 12 capi di imputazione per traffico di sostanza stupefacente e di un capo per false dichiarazioni, inoltre dall’attività di indagine con videocamere di sorveglianza è emerso l’impressionante numero di circa 40 frequentazioni sospette al giorno nelle sua abitazione (che si presumono riconducibili all’attività di spaccio). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Black Friday, Cyber Monday e Travel Tuesday: “Tre giorni per le vacanze di un anno”. Offerte, trucchi e destinazioni top da prenotare con gli sconti
Black Friday e Cyber Monday 2025 da 82,5 milioni di euro
1 dicembre in Toscana, il Black Friday non è finito: oggi è il Cyber Monday
Prima il Black Friday, ora il Cyber Monday.? Ti stanno tirando addosso offerte come coriandoli : sconti ovunque, rate “magiche” con clausole invisibili e asterischi nascosti. Finrent non gioca a nascondino Le nostre offerte sono reali e trasparenti Trad - facebook.com Vai su Facebook
Operazione “Black Monday”: pena ridotta alla figlia del boss Fiore Clemente - La Corte D’Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti di Enrichetta Clemente, 27 anni di San Martino Valle Caudina, figl ... Segnala corriereirpinia.it
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it