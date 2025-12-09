Tempo di lettura: 2 minuti La Corte d’Appello di Napoli ha ridotto in maniera significativa la condanna inflitta in primo grado a Enrichetta Clemente, 27 anni, di San Martino Valle Caudina, figlia del boss Fiore Clemente, ritenuto a capo del clan Pagnozzi nell’ambito dell’ operazione anticamorra “Zeus”. Accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Vittorio Fucci, i giudici hanno riformato la sentenza emessa dal Tribunale, riducendo la pena da 6 anni e 10 mesi a 4 anni e 9 mesi. La giovane era imputata per 12 capi d’accusa legati al traffico di sostanze stupefacenti e per un ulteriore capo relativo a false dichiarazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Operazione “Black Monday”: pena ridotta alla figlia del boss Fiore Clemente