Operazione alle tonsille errata le risale il cibo dal naso | risarcimento da 26mila euro

Ancona, 9 dicembre 2025 – Costretta a r inunciare alla pizza dopo un’operazione alle tonsille venuta male: il cibo aveva iniziato a uscirle dal naso. E l’Asur è stata condannata a risarcire 26mila euro. E’ l’amara storia di un ’infermiera 44enne che per anni ha dovuto evitare cene, pizze con le amiche e persino un semplice pezzo di pane. Non per una dieta, ma perché il cibo le risaliva dal naso, costringendola a scappare da tavola tra imbarazzo e dolore. La donna, dopo una tonsillectomia eseguita nel 2016 all’ospedale di Fabriano, si è ritrovata con un disturbo permanente della deglutizione. I giorni successivi all’operazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

