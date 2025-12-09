Operata alle tonsille a Fabriano le esce il cibo dal naso | infermiera fa causa l?Ast la risarcirà
FABRIANO - Le asportano male le tonsille: infermiera umbra fa causa e vince. Verrà risarcita dall?Ast con una somma pari a 26.600 euro. Così ha deciso il giudice civile Lara. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
