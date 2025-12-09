Operata alle tonsille a Fabriano le esce il cibo dal naso | infermiera fa causa l?Ast la risarcirà

Corriereadriatico.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FABRIANO - Le asportano male le tonsille: infermiera umbra fa causa e vince. Verrà risarcita dall?Ast con una somma pari a 26.600 euro. Così ha deciso il giudice civile Lara. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

operata alle tonsille a fabriano le esce il cibo dal naso infermiera fa causa last la risarcir224

© Corriereadriatico.it - Operata alle tonsille a Fabriano, le esce il cibo dal naso: infermiera fa causa, l?Ast la risarcirà

Altre letture consigliate

operata tonsille fabriano esceOperata alle tonsille a Fabriano, le esce il cibo dal naso: infermiera fa causa, l’Ast la risarcirà - Così ha deciso il giudice civile Lara Seccacini che ha accolto l ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Operata Tonsille Fabriano Esce