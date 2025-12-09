One UI 8.5 rivoluziona l’esperienza Galaxy | guida alle novità e ai modelli supportati

One UI 8.5 è finalmente realtà e si presenta come un punto di svolta fondamentale per l’ecosistema Samsung, promettendo di ridefinire il concetto di semplicità d’uso su smartphone e tablet. Samsung Electronics ha ufficialmente alzato il sipario sul programma beta di questa nuova interfaccia, progettata meticolosamente per offrire un livello superiore di produttività, una privacy blindata e prestazioni ottimizzate. In un panorama tecnologico sempre più affollato, l’annuncio odierno segna un passo deciso verso un’interazione uomo-macchina più naturale: One UI 8.5 non è solo un aggiornamento estetico, ma un ripensamento funzionale che permette agli utenti di “fare di più con meno sforzo”, grazie ad azioni fluide e a una gestione dei dispositivi integrata come mai prima d’ora. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

