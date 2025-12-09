Omicidio Giovanna Chinnici | imputata anche la sorella

Quando nel novembre dello scorso anno, a Nova Milanese, Giuseppe Caputo uccideva con un coltello la cognata Giovanna Chinnici, c’era anche sua moglie, sorella della vittima. Ora Maria Luisa Chinnici è accusata di concorso morale e tentato omicidio premeditati. Dopo una prima richiesta di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nova Milanese, uccise la cognata perché difendeva la figlia: imputata per concorso morale la moglie di Giovanni Caputo. «Disse vai, ammazzala» - Giovanna Chinnici fu uccisa dal cognato sotto casa: era intervenuta per difendere la figlia dalle coltellate dello zio. Lo riporta milano.corriere.it