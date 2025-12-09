Omer e Rasha si scontrano al GF lei contro le opinioniste | Mai parlato di amore offendete la mia intelligenza

Durante la semifinale del Grande Fratello, Omer e Rasha si sono affrontati in un acceso confronto, mettendo fine alla loro relazione. La tensione è esplosa, soprattutto tra Rasha e le opinioniste, con quest'ultima che ha difeso la sua integrità e ha negato di aver mai parlato di amore con Omer.

Al GF ieri sera, durante la semifinale, Rasha Younes e Omer Elomari hanno messo un punto alla loro conoscenza. Con Sonia Bruganelli e Cristina Plevani contro, la concorrente ha ammesso di non provare sentimenti per il gieffino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

