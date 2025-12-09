ombre rosse su regole e difetti ferrari la rivoluzione tra i dubbi

La Formula 1 si prepara a una nuova stagione caratterizzata da importanti cambiamenti regolamentari, con l’introduzione delle ombre rosse e nuove sfide tecniche. La rivoluzione, in vigore dal 2026, accelera i piani delle squadre, tra dubbi e adattamenti, mentre Norris si affaccia come campione emergente in un contesto di rinnovamento e tensione.

La F1 riparte da Norris campione e riparte prestissimo. La rivoluzione regolamentare, in vigore appunto dal 2026, impone una brusca accelerazione ai piani di lavoro. Già dal 26 al 30 gennaio le nuove macchine gireranno (a porte chiuse!) in quel di Barcellona. Poi tra l’11 e il 20 febbraio ci saranno altri sei giorni di test in Bahrain, stavolta aperti al pubblico. E saranno cronache di un .delirio annunciato, perché al momento nessuno sa chi sarà in vantaggio nella interpretazione e applicazione di norme che cambiano tutto, dalla potenza (il 50 per cento dovrà essere fornita dai motori elettrici) ai carburanti (ecologicamente sostenibili), passando per telaio e aerodinamica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net