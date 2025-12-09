Omaggio al Cardinal Ferrari La sua camera è un museo

L’Opera Cardinal Ferrari ha inaugurato la “Camera del Beato Cardinal Andrea Carlo Ferrari”, uno spazio museale permanente dedicato all’arcivescovo che ha dato origine all’Opera stessa. Un omaggio al suo percorso e alla sua figura, che si inserisce nel patrimonio culturale e spirituale della comunità, offrendo ai visitatori un’opportunità di approfondimento e riflessione sulla sua vita e il suo lascito.

L’ Opera Cardinal Ferrari ha inaugurato ieri la “ Camera del Beato Cardinal Andrea Carlo Ferrari ”, il nuovo spazio museale permanente dedicato all’arcivescovo che ha ispirato la nascita dell’Opera. Al taglio del nastro c’erano l’ Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, il presidente di Opera Cardinal Ferrari, Luciano Gualzetti, e Eleonora Scolastico della Compagnia di San Paolo, insieme a volontari, sostenitori, ospiti e cittadini. La Camera custodisce oggetti personali, arredi originali e simboli del percorso pastorale del Cardinal Ferrari, compreso un inginocchiatoio legato al miracolo della guarigione di una bambina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Delpini: "Una figura che ha fatto crescere la cultura della solidarietà".

