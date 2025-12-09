Oltre 150 bancarelle per un week end di festa | a Domodossola tornano i Mercatini di Natale
Sabato 13 e domenica 14 dicembre a Domodossola torna l'appuntamento con i Mercatini di Natale.Le 160 bancarelle dal tettuccio rosso costellano vie e piazze del Borgo della Cultura: hobbistica, artigianato e molti prodotti enogastronomici d'eccellenza compongono un quadro ricco di suggestione e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Oltre 80 bancarelle, eventi e castagnata: torna la Fiera d'autunno a Vigolzone
Via Grande, torna il mercato ambulante di Anva Confercenti: oltre 90 bancarelle in centro
Oltre 70 bancarelle tra artigianato e prodotti tipici: a Craveggia tornano i Mercatini di Natale
PAESANA SI ILLUMINA DI MAGIA! Il 7 dicembre torna il Mercatino di Natale più atteso della Valle: un’intera giornata tra luci, profumi, musica e tante attrazioni per grandi e piccini! ? Per tutto il giorno ? Oltre 120 bancarelle di artigianato, hobbisti, - facebook.com Vai su Facebook
