Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il ragazzo dei record, l’artista di questo 2025. Ma Olly guarda avanti: all’hub creativo che vuole dare alla sua città, al nuovo album, agli amici che restano e fanno crescere, alla donna che gli sconvolgerà la vita e si chiamerà Bianca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Olly: «Un anno così magico non si può replicare. Credo nei rapporti umani, soprattutto con le donne. La terapia? Mi aiuta a liberare la testa, vorrei che tutti avessero questa possibilità»

Spotify Wrapped Italia 2025: Anna è l’artista donna più ascoltata per il terzo anno consecutivo. Torna in vetta Sfera Ebbasta, Olly vince per la canzone e l’album

