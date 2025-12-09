Olimpiadi dei dilemmi etici PATHS | iscrizioni aperte fino al 9 gennaio

Orizzontescuola.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una prima edizione che ha coinvolto circa cinquanta squadre provenienti da una ventina di istituti italiani, tornano le Olimpiadi dei dilemmi etici promosse nell’ambito del progetto PATHS (A Philosophical Approach to Thinking Skills), realizzato da INDIRE in collaborazione con oltre duemila scuole in tutta Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

A Firenze 1/a edizione 'Olimpiadi dei dilemmi etici' - Promuovere la filosofia nelle scuole come strumento per formare cittadini autonomi, responsabili e consapevoli: è questo l'obiettivo della prima edizione delle 'Olimpiadi dei dilemmi etici Paths', ... Si legge su ansa.it