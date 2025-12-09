Olimpiadi dei dilemmi etici PATHS | iscrizioni aperte fino al 9 gennaio
Dopo una prima edizione che ha coinvolto circa cinquanta squadre provenienti da una ventina di istituti italiani, tornano le Olimpiadi dei dilemmi etici promosse nell’ambito del progetto PATHS (A Philosophical Approach to Thinking Skills), realizzato da INDIRE in collaborazione con oltre duemila scuole in tutta Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Tratta Calalzo-tai 45 min solo perché c’è la fashion week a cortina Non oso immaginare fra due mesi per le Olimpiadi cosa succederà - facebook.com Vai su Facebook
A Firenze 1/a edizione 'Olimpiadi dei dilemmi etici' - Promuovere la filosofia nelle scuole come strumento per formare cittadini autonomi, responsabili e consapevoli: è questo l'obiettivo della prima edizione delle 'Olimpiadi dei dilemmi etici Paths', ... Si legge su ansa.it
