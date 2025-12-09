Oggi la ripresa degli allenamenti A Faenza torna capitan Iglio
Oggi la squadra di Di Benedetto riprende gli allenamenti a Faenza, segnando l'inizio della fase finale della stagione. Dopo il giorno di riposo, la squadra si prepara per l'ultimo impegno di campionato, con il ritorno del capitano Iglio che punta a guidare la squadra verso il traguardo finale.
La marcia della squadra di Di Benedetto verso l’ultima giornata di campionato inizia oggi, dopo il tradizionale giorno di riposo che lo staff tecnico ha concesso alla squadra dopo la vittoria di misura con la Sampierana. Domani l’allenatore siciliano dovrebbe dirigere la seduta settimanale a porte aperte, ma a questo proposito si attendono ancora comunicazioni ufficiali. Dopo un turno di stop per squalifica, domenica prossima sul campo del Faenza rientrerà Iglio: con tutta probabilità il capitano riprenderà il posto da titolare sulla fascia destra della difesa a quattro al posto di Mambelli, che nell’ultimo turno si è disimpegnato piuttosto bene nel ruolo di terzino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
