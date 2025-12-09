Oggetto volante filmato nei pressi del carcere scoppia il caso | è un drone fattorino?

Agrigentonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un automobilista in transito lungo la statale 122 ha documentato quello che sembra essere il sorvolo di un drone diretto nell’area interna della casa circondariale “Pasquale di Lorenzo” in contrada Petrusa ad Agrigento. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8 dicembre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

