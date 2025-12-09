Oggetti fatti a mano lo shopping è solidarietà

Lo shopping di oggetti fatti a mano rappresenta un gesto di solidarietà, contribuendo a sostenere gli ospedali, in particolare quelli situati nelle zone di conflitto. I prodotti, provenienti da diverse parti del mondo, uniscono arte e beneficenza, offrendo un modo concreto per aiutare chi è in difficoltà attraverso acquisti che fanno la differenza.

"I proventi raccolti vanno ai nostri ospedali, specialmente a quelli dei posti di guerra. I nostri prodotti vengono da tutto il mondo". In via Tommaso Lauri, in piano centro, sarà aperto fino alla vigilia di Natale un negozio Emergency. La onlus è attiva in moltissimi Paesi del mondo con ospedali e missioni umanitarie. Il coordinatore regionale Roberto Fontenla, insieme con le volontarie Doriana Lattanzi e Giovanna Ricci (nella foto) racconta il negozio, i suoi prodotti e il circuito che Emergency supporta: "Il ricavato di queste vendite va agli ospedali dei paesi su cui siamo attivi, in primis a Gaza, ma anche in Uganda, Sudan e qui in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it