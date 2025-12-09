Offerta WindTre Super Fibra | velocità 2,5 Gbps e Amazon Prime incluso
L'offerta WindTre Super Fibra propone una connessione ultraveloce fino a 2,5 Gbps, includendo anche l'abbonamento ad Amazon Prime. In un mercato italiano delle telecomunicazioni spesso caratterizzato da promozioni complesse, questa proposta si distingue per trasparenza e prestazioni elevate, offrendo agli utenti una soluzione all’avanguardia per navigare, streaming e lavoro da casa.
L’ offerta WindTre Super Fibra rappresenta, nell’attuale scenario delle telecomunicazioni italiane, un punto di rottura rispetto al passato fatto di asterischi e promozioni a scaglioni. In un mercato spesso confuso, WindTre ha deciso di giocare la carta della semplicità radicale, posizionando la sua offerta di punta a un prezzo unico e chiaro: 24,99€ al mese. Questa cifra non è casuale; è una soglia psicologica studiata per aggredire sia la fascia low-cost che quella premium, offrendo un pacchetto che include hardware di ultima generazione e servizi digitali avanzati senza richiedere esborsi supplementari. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
WindTre sconta di 6 euro la Super Fibra a tutti i nuovi clienti - Al di là della velocità di connessione, uno dei punti di forza dell'offerta è costituito dai 12 mesi di abbonamento Amazon Prime in regalo ... Secondo punto-informatico.it