Odore di bruciato sul Boeing 777 paura tra i passeggeri | pilota costretto all' atterraggio d' emergenza

Ilgiornale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di fortissima tensione a bordo di un volo transatlantico della United Airlines: il Boeing 777 è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Edimburgo a causa di un forte odore di bruciato avvertito in cabina. La manovre si sono svolte senza problemi e non risultano feriti fra passeggeri e personale di bordo. Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato giovedì 4 dicembre. Il volo UA949 della United Airlines, decollato intorno alle 14.00 dall'aeroporto di Heathrow (Londra), era diretto a San Francisco, negli Stati Uniti. Dopo circa un'ora e mezza, proprio mentre l'aereo stava sorvolando il nord del Regno Unito, verso l'Islanda, il pilota si è visto costretto a tornare indietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

