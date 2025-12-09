Ocse alla Primaria ragazzi più bravi delle ragazze in matematica e scienze

Nel panorama delle valutazioni scolastiche, anche le discipline scientifiche confermano una discrepanza tra bambine e bambini. In Italia, i risultati ottenuti nelle Scienze evidenziano uno scarto costante a favore dei maschi: sette punti in quarta primaria nel 2023, otto in quinta nel 2024.

