Ocse alla Primaria ragazzi più bravi delle ragazze in matematica e scienze
Nel panorama delle valutazioni scolastiche, anche le discipline scientifiche confermano una discrepanza tra bambine e bambini. In Italia, i risultati ottenuti nelle Scienze evidenziano uno scarto costante a favore dei maschi: sette punti in quarta primaria nel 2023, otto in quinta nel 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
