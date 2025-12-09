Oceane Dodin è la prima tennista professionista su OnlyFans
La tennista francese Océane Dodin, 29 anni, intraprende una nuova strada professionale e diventa la prima giocatrice attiva della Wta a produrre contenuti per la piattaforma OnlyFans. Dodin ha annunciato di voler offrire ai fan un “esclusivo dietro le quinte” e contenuti personali, creando un “universo in cui il tennis incontra la sensualità”. In cambio della produzione dei contenuti, OnlyFans supporterà la francese anche come sponsor, sebbene i dettagli dell’accordo non siano stati resi noti, come riportano i media francesi e tedeschi. Negli ultimi anni, Dodin era già finita sulle cronache per motivi extra-sportivi: durante una pausa per infortunio si è sottoposta a un intervento di aumento del seno, dichiarando di non provare alcun imbarazzo e di essere soddisfatta della scelta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
