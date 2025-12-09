Océan Dodin sbarca su OnlyFans | è la prima tennista in attività a farlo

La tennista francese Océane Dodin, 29 anni, è la prima giocatrice attiva della Wta a produrre contenuti per la piattaforma OnlyFans. Dodin – che nel 2025 ha giocato solo sei tornei a causa di alcuni problemi fisici – ha annunciato di voler offrire ai fan un “esclusivo dietro le quinte” e contenuti personali, creando un “universo in cui il tennis incontra la sensualità”. In cambio della produzione dei contenuti, OnlyFans supporterà la francese anche come sponsor, nonostante i dettagli dell’accordo non siano stati resi noti, come riportano i media francesi e tedeschi. Sportivamente, Dodin – che al momento è numero 819 del ranking Wta dopo una serie di infortuni e pause – ha vissuto il suo periodo migliore nel 2017, quando raggiunse il 47esimo posto nel ranking mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

