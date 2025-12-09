Occhi in su testa indietro… Terrore per Federica Pellegrini la figlia in ospedale | cosa ha avuto
Federica Pellegrini ha scelto di affidare ai social il racconto di una delle notti più difficili della sua vita, una di quelle che mettono alla prova anche chi, come lei, ha costruito una carriera sulla forza e sul sangue freddo. Su Instagram, la campionessa olimpica ha condiviso una foto che la ritrae mentre stringe la piccola Matilde in un lettino d’ospedale, accompagnandola con parole che rivelano tutta la paura vissuta insieme alla madre. L’improvvisa febbre della bambina ha trasformato una notte qualunque in un incubo, mentre il padre, Matteo Giunta, si precipitava rientrando “di corsa” dall’estero per raggiungere la famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
