Obesità nuova malattia cronica | a Cesena un incontro per capire rischi e prevenzione

Cesenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’obesità è una condizione sempre più diffusa in Italia: secondo l’Istituto Superiore di Sanità, quattro adulti su dieci sono in eccesso di peso, con una maggiore prevalenza tra gli uomini, le fasce d’età più avanzate e le persone con minori risorse economiche. Dal primo ottobre 2025, con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

obesit224 nuova malattia cronicaVia alle ricette mediche annuali per i malati cronici, quali patologie riguardano - La ricetta medica annuale si applica a un ampio elenco di patologie croniche, dal diabete all’ipertensione, dall’asma all’epilessia stabilizzata ... Segnala quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Obesit224 Nuova Malattia Cronica