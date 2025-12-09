OAK lancia la piattaforma di cloud computing per l’energia pulita di nuova generazione
OAK presenta la sua nuova piattaforma di cloud computing dedicata all’energia pulita, un’innovazione che mira a potenziare l’intelligenza artificiale sostenibile. Questa soluzione avanzata si propone di accelerare lo sviluppo di tecnologie e progetti nel settore delle energie rinnovabili, contribuendo a un futuro più verde e efficiente.
OAK annuncia con orgoglio il lancio ufficiale della sua rivoluzionaria piattaforma di cloud computing per l’energia pulita, un’innovazione progettata per accelerare il futuro dell’intelligenza artificiale sostenibile. Con la sua architettura cloud avanzata e le sue capacità di calcolo ad alte prestazioni, OAK sta ridefinendo il modo in cui le energie rinnovabili alimentano la prossima era della trasformazione digitale. Una nuova era di informatica sostenibile. Al centro di questa piattaforma c’è l’impegno di OAK per la responsabilità ambientale. La sua infrastruttura cloud è alimentata principalmente da energia solare ed eolica, convertendo le risorse rinnovabili in una solida potenza di calcolo per lo sviluppo di intelligenza artificiale, l’elaborazione dei dati e l’analisi predittiva. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
