Nzola salta la Juventus | stangata del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato per il fallaccio col Parma

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nzola sarà indisponibile per la partita contro la Juventus dopo la decisione del Giudice Sportivo di sanzionarlo con una stangata. Il provvedimento arriva in seguito al cartellino rosso ricevuto durante il match contro il Parma, che comporta l’assenza dell’attaccante per la prossima gara.

. Lunga squalifica per l’attaccante del Pisa. Il  Giudice Sportivo  della  Serie A,  Gerardo Mastrandrea, ha utilizzato il  pugno duro  contro  Mbala Nzola, attaccante del  Pisa. In seguito al  brutto fallo  commesso a palla lontana nei confronti di  Keita  durante il match  Pisa-Parma, l’angolano è stato sanzionato con una  maxi squalifica  di  tre giornate. La motivazione: forte calcio a gamba a pallone lontano. La  decisione severa  di  Mastrandrea  è stata motivata dalla  gravità  del gesto compiuto dal calciatore, espulso immediatamente dopo l’episodio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

nzola salta la juventus stangata del giudice sportivo dopo il rosso rimediato per il fallaccio col parma

© Juventusnews24.com - Nzola salta la Juventus: stangata del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato per il fallaccio col Parma

nzola salta juventus stangataGiudice Sportivo, 10 mila euro di multa alla Juventus. Nzola salterà il match con i bianconeri - Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisione dopo la 14ª giornata di Serie A. Riporta tuttojuve.com