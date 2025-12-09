Nzola salta la Juventus | stangata del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato per il fallaccio col Parma
Nzola sarà indisponibile per la partita contro la Juventus dopo la decisione del Giudice Sportivo di sanzionarlo con una stangata. Il provvedimento arriva in seguito al cartellino rosso ricevuto durante il match contro il Parma, che comporta l’assenza dell’attaccante per la prossima gara.
. Lunga squalifica per l’attaccante del Pisa. Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha utilizzato il pugno duro contro Mbala Nzola, attaccante del Pisa. In seguito al brutto fallo commesso a palla lontana nei confronti di Keita durante il match Pisa-Parma, l’angolano è stato sanzionato con una maxi squalifica di tre giornate. La motivazione: forte calcio a gamba a pallone lontano. La decisione severa di Mastrandrea è stata motivata dalla gravità del gesto compiuto dal calciatore, espulso immediatamente dopo l’episodio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Squalifica Nzola, rischio stangata nel Pisa Il motivo e quante partite salta https://bit.ly/4oHblmO - facebook.com Vai su Facebook
Nzola espulso, salta la partita di Lecce e la sfida a Trinchera calciolecce.it/2025/12/09/nzo… #lecce #calcio Vai su X
Giudice Sportivo, 10 mila euro di multa alla Juventus. Nzola salterà il match con i bianconeri - Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisione dopo la 14ª giornata di Serie A. Riporta tuttojuve.com
Nzola salta la Juventus: stangata del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato per il fallaccio col Parma juventusnews24.com
Idroelettrico, tecnologia che guarda al futuro laverita.info
St. Polten Juventus Women 0-1 LIVE: Vangsgaard segna e poi prende la traversa juventusnews24.com
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it
Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | Lotto tpi.it