Nzola salta la Juventus | stangata del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato per il fallaccio col Parma

Nzola sarà indisponibile per la partita contro la Juventus dopo la decisione del Giudice Sportivo di sanzionarlo con una stangata. Il provvedimento arriva in seguito al cartellino rosso ricevuto durante il match contro il Parma, che comporta l’assenza dell’attaccante per la prossima gara.

. Lunga squalifica per l’attaccante del Pisa. Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha utilizzato il pugno duro contro Mbala Nzola, attaccante del Pisa. In seguito al brutto fallo commesso a palla lontana nei confronti di Keita durante il match Pisa-Parma, l’angolano è stato sanzionato con una maxi squalifica di tre giornate. La motivazione: forte calcio a gamba a pallone lontano. La decisione severa di Mastrandrea è stata motivata dalla gravità del gesto compiuto dal calciatore, espulso immediatamente dopo l’episodio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com