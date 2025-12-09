NWA | Ufficiale il rematch tra Mason e Latimer per la Ten Pounds of Gold

Un importante rematch è in arrivo per la National Wrestling Alliance. Dopo la vittoria del titolo mondiale a NWA 77 di Silas Mason, vedremo un rematch tra il nuovo campione e l’ex detentore della Ten Pounds of Gold, Thom Latimer. Questo sabato sarà quindi il momento di tale incontro che corrisponderà ad una registrazione degli episodi settimanali di Powerrr. Vedremo quindi ben presto la contesa sulla piattaforma Roku TV. Qui l’annuncio della compagnia.????????????? Saturday in Tampa, “The Ten Pounds of Gold” is on the line! New NWA Worlds Champion “The Thrillbilly” Silas Mason defends against former champ Thom Latimer Dec. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

