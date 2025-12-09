NWA | Ufficiale il rematch tra Mason e Latimer per la Ten Pounds of Gold
Un importante rematch è in arrivo per la National Wrestling Alliance. Dopo la vittoria del titolo mondiale a NWA 77 di Silas Mason, vedremo un rematch tra il nuovo campione e l’ex detentore della Ten Pounds of Gold, Thom Latimer. Questo sabato sarà quindi il momento di tale incontro che corrisponderà ad una registrazione degli episodi settimanali di Powerrr. Vedremo quindi ben presto la contesa sulla piattaforma Roku TV. Qui l’annuncio della compagnia.????????????? Saturday in Tampa, “The Ten Pounds of Gold” is on the line! New NWA Worlds Champion “The Thrillbilly” Silas Mason defends against former champ Thom Latimer Dec. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Approfondisci con queste news
È il giorno della finale femminile di Serie A1 by BMW A Torino le campionesse in carica dell’AT Verona sfidano il CT Palermo nel rematch dello scontro scudetto dello scorso anno ? I match sono in diretta su SuperTennis dalle 11:00 BMW Italia | Region - facebook.com Vai su Facebook