Nuovo terremoto in Irpinia di magnitudo 3 l’epicentro è di nuovo Montefredane | paura in Campania

Nella notte, la provincia di Avellino è stata scossa da un nuovo terremoto di magnitudo 3, con epicentro ancora a Montefredane. A distanza di circa 40 giorni dal precedente sciame sismico, la paura torna a manifestarsi in Irpinia, regione già sconvolta dal devastante terremoto del 1980.

Paura nella notte in provincia di Avellino. Era da poco passata la mezzanotte quando la terra ha iniziato a tremare nuovamente in provincia di Avellino, a 40 giorni dallo sciame sismico che aveva riportato la paura nell' Irpinia, teatro del devastante terremoto del 23 novembre 1980. Intorno alle 00:01 del 9 dicembre, un boato seguito da una scossa ha svegliato molti cittadini, generando apprensione e movimenti di massa in strada. Molte persone si sono affacciate da finestre e balconi per verificare la situazione, mentre altre sono scese direttamente per confrontarsi con vicini e familiari. L'episodio ha scatenato un'ondata di segnalazioni sui social, con testimonianze che arrivavano da Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, dimostrando l'ampia percezione del sisma anche a decine di chilometri dall'epicentro.