Nuovo terremoto in Irpinia di magnitudo 3 l’epicentro è ancora Montefredane | paura in Campania

Nella notte, la provincia di Avellino è stata scossa da un nuovo terremoto di magnitudo 3, con epicentro a Montefredane. A circa 40 giorni dallo storico sisma del 23 novembre 1980, questa nuova scossa ha riacceso la paura tra i residenti dell’Irpinia, già colpiti dagli eventi sismici recenti.

Paura nella notte in provincia di Avellino. Era da poco passata la mezzanotte quando la terra ha iniziato a tremare nuovamente in provincia di Avellino, a 40 giorni dallo sciame sismico che aveva riportato la paura nell' Irpinia, teatro del devastante terremoto del 23 novembre 1980. Intorno alle 00:01 del 9 dicembre, un boato seguito da una scossa ha svegliato molti cittadini, generando apprensione e movimenti di massa in strada. Molte persone si sono affacciate da finestre e balconi per verificare la situazione, mentre altre sono scese direttamente per confrontarsi con vicini e familiari. L'episodio ha scatenato un'ondata di segnalazioni sui social, con testimonianze che arrivavano da Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, dimostrando l'ampia percezione del sisma anche a decine di chilometri dall'epicentro.