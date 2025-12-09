Nuovo stop della Bce sulle riserve di oro della Banca d’Italia
Diventa un braccio di ferro a distanza quello che si sta consumando tra la Banca centrale europea e il governo italiano sull'oro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Approfondisci con queste news
Oro, nuovo stop della Bce. Ma Giorgetti rassicura: “È in capo a Bankitalia” Vai su X
FULL TIME ELLEDI’ – SAN BERNARDO 2-0 ? Nuovo stop per il San Bernardo. I biancorossi non riescono a dare continuità dopo il successo sullo Sporting Savigliano e cadono in casa dell’Elledì nell’incontro valido per la quattordicesima giornata d - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo stop della Bce sulle riserve auree di Bankitalia. Ma Giorgetti tira dritto: "Chiariremo" - Nonostante la riformulazione, per la Bce "non è ancora chiaro quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista". Lo riporta ilfoglio.it