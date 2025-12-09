Nuovo stop della Bce sulle riserve auree di Bankitalia Ma Giorgetti tira dritto | Chiariremo
Niente da fare, i nodi attorno all' emendamento presentato da Fratelli d'Italia che vuole attribuire la proprietà delle riserve auree di Bankitalia allo stato, non hanno intenzione di sciogliersi. Per la seconda volta in una settimana è arrivata la bocciatura della Bce, che continua a non comprendere fino in fondo il senso della proposta: "Nonostante le modifiche apportate - si legge nel parere della Bce - non è ancora chiaro quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista " e "per questo motivo, e in assenza di spiegazioni in merito alla finalità della proposta di disposizione rivista, le autorità italiane sono invitate a riconsiderare la proposta di disposizione rivista, anche al fine di preservare l'esercizio indipendente dei compiti fondamentali connessi al Sebc della Banca d'Italia ai sensi del trattato". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
