Nuovo sciopero generale in arrivo a dicembre treni a rischio per 21 ore

A dicembre si preannuncia un nuovo sciopero generale indetto dalla Cgil, con un’astensione dal lavoro prevista per venerdì 12. La protesta coinvolgerà diversi settori, con particolare attenzione ai servizi di trasporto, tra cui i treni, che potrebbero subire disagi fino a 21 ore. La mobilitazione mira a contestare la legge di bilancio in discussione in Parlamento.

Un nuovo sciopero generale è in arrivo a dicembre.A proclamare la nuova agitazione è stata la Cgil, che ha indetto uno sciopero generale nazionale contro la legge di bilancio, in programma per venerdì 12 dicembre.Lo sciopero interessa anche i trasporti, in particolare il settore ferroviario: a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

