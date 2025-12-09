Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei | Deboli e confusi E attacca Zelensky Il leader ucraino arrivato da Meloni 

9 dic 2025

Il presidente Usa torna ad attaccare la Ue in un'intervista a Politico. E su Zelensky: «È tempo che in Ucraina si tengano nuove elezioni». Il presidente ucraino oggi a Roma, dal Papa e da Meloni: «Pronto nuovo piano in 20 punti rivisto con l'Europa» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei: «Deboli e confusi». E attacca Zelensky. Il leader ucraino arrivato da Meloni 

