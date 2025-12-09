Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei | Deboli e confusi E attacca Zelensky | Il leader di Kiev a colloquio mezz' ora dal Papa
Il presidente Usa torna ad attaccare la Ue in un'intervista a Politico. E su Zelensky: «È tempo che in Ucraina si tengano nuove elezioni». Il presidente ucraino oggi a Roma, dal Papa e da Meloni: «Pronto nuovo piano in 20 punti rivisto con l'Europa» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Sanità, la Uilfpl non ci sta e non firma il nuovo contratto: "Uno schiaffo inaccettabile"
